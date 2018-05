später lesen Frau vorläufig festgenommen Passanten finden Toten an Bach in Euskirchen Teilen

Am Samstagmorgen haben Passanten am Veybach in Euskirchen die Leiche eines 61-Jährigen gefunden. Eine 53-Jährige, bei der es sich um die Ehefrau handeln soll, wurde vorläufig festgenommen.