Bunker : Von einem Baron und dem Prinz vom Cyberbunker

Trier Einer der Angeklagten im Trierer Bunkerprozess setzt seine detailreiche Aussage fort. Doch so richtig spannend ist es nicht.

Von Bernd Wientjes

Es ist mühsam, ihm zuzuhören. Wenn er von Hunden erzählt, die eigentlich keine Jungen bekommen können und dann doch Welpen bekommen. Wenn er davon erzählt, wie er im Auftrag seines Chefs im Internet billige Gebrauchtmöbel verkauft. Es ist größtenteils eine Aneinanderreihung von Belanglosigkeiten, die der 50-jährige Niederländer auch am zweiten Tag seiner detailreichen Aussage vor dem Trierer Landgericht erzählt. Er ist einer von acht Angeklagten im sogenannten Bunker-Prozess. Ihnen wird vorgeworfen, in einem ehemaligen Militärbunker in Traben-Trarbach illegale Webseiten von Kriminellen gehostet zu haben. Die Anklage wirft der Bande Beihilfe zu fast 250 000 Straftaten vor.

Und weil die Vorwürfe so schwerwiegend sind und der stellenweise naiv wirkende 50-Jährige so etwas wie ein Manager in dem Cyberbunker gewesen sein soll, sind es manchmal auch belanglos klingende Aussagen, die sich dann nach und nach zu einem Gesamtbild zusammenfügen. Etwa wenn er von einer App erzählt, die sein Boss, der Besitzer des Bunkers Herman Johann X., entwickelt hat und über die die Kommunikation der Mitarbeiter abgelaufen sei. Die App sei „supersicher“ gewesen und nicht abhörbar, sie sei auch nur auf bestimmten Smartphones gelaufen, die er im Auftrag von X. habe in den Niederlanden kaufen müssen, sagt der 50-Jährige. Warum denn die Kommunikation darüber gelaufen sei, will Richter Günther Köhler wissen. Ein plausible Antwort bleibt der Angeklagte, wie so oft, schuldig. X. habe halt „nie telefoniert“, sagt er nur. Aber dass darüber über kriminelle Machenschaften kommuniziert worden sein könnte, das könne er sich nicht vorstellen.

Auch als er mit X. in die Niederlande fährt, um dort in einem Rechenzentrum etliche Server, die angeblich X. gehörten, abzumontieren und nach Traben-Trarbach zu bringen, will der 50-Jährige nicht misstrauisch geworden sein. Selbst als X. ihm gesagt habe, das müsse geheim bleiben, habe er das nicht hinterfragt. Ohne zu hinterfragen, hat er auch mehrmals insgesamt 17 000 Euro im Auftrag von X. zunächst auf sein eigenes Konto eingezahlt und es von dort auf ein Konto des mutmaßlichen Kopfes der Bunkerbande überwiesen.