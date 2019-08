Bahn: Vorerst kein Strom für Eifelstrecke von Trier nach Köln

Trier/Koblenz Noch immer ist unklar ob und wann überhaupt die Bahnstrecke von Trier nach Köln, die sogenannte Eifelstrecke, elektrifiziert wird. Nun wurde bekannt, dass der Bund nur bestimmte Bahnstrecken elektrifizieren will.

Doch offensichtlich will der Bund nur Strecken elektrifizieren, auf denen auch Güterverkehr unterwegs ist. Das teilte Thorsten Müller, Direktor des für den Schienennahverkehr zuständigen Zweckverband SPNV Nord, heute in Koblenz mit. Auf der Eifelstrecke fahren nur Personenzüge. Der Bund habe an das Land verwiesen, weil dies zuständig sei für die Finanzierung des Schienennahverkehr, berichtete Müller.