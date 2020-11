Corona-Pandemie : Braucht es die Sitzplatzgarantie in Bussen?

Trier/Mainz Eltern klagen in der Corona-Krise noch stärker als zuvor, wenn Schüler sich in Gängen auf den Füßen stehen. Kommunen teilen die Kritik nicht. Die Suche nach Lösungen nimmt dennoch Fahrt auf.

Momentan gilt laut Schulgesetz landesweit die Regel, dass in Bussen bis zu 70 Prozent der zugelassenen Stehplätze als solche genutzt werden dürfen. Das Schulgesetz zu ändern, würde kaum Abhilfe schaffen, teilt das Bildungsministerium mit. Der Grund: Rund 90 Prozent der Schüler, so schätzt das SPD-Haus, fahren mit Bussen, die zum normalen öffentlichen Nahverkehr gehören und in denen auch Pendler sitzen. Busse, die ausschließlich Schüler transportieren, sind danach die Ausnahme. Bei den Quoten zeigt das Land auf die Kommunen. Denen stünde es frei, mehr Busse einzusetzen – oder den Anteil maximal erlaubter Stehplätze zu senken, heißt es aus der Landeshauptstadt gerne.

Der Finger von Günther Schartz, Chef des rheinland-pfälzischen Landkreistags und Landrat von Trier-Saarburg (CDU), zeigt postwendend zurück nach Mainz. Senke eine Kommune die Stehplatzquote deutlich unter die 70 Prozent, so Schartz, „kommen wir in den Bereich der freiwilligen Ausgaben.“ Heißt: Die Stadt oder der Kreis gibt Geld aus, das gesetzlich nicht ausgegeben werden muss. In Rheinland-Pfalz, das viele klamme Kommunen hat, ein Problem. „Spätestens dann kommt der Landesrechnunghof und schaut uns auf die Finger“, warnt Schartz. Er sieht das Land in der Pflicht, das Gesetz zu ändern, um Kommunen nicht in die Bredouille zu bringen.Trotzdem will der Kreis Trier-Saarburg volle Gänge vermeiden – und bewegt sich. Der Kreisausschuss habe beschlossen, die Stehplatzquote in Bussen deutlich zu verringern und bei Überlandfahrten – „wenn möglich: komplett“ – abzuschaffen, teilt die Verwaltung mit. In Teilen der Verbandsgemeinden Trier-Land und Schweich sollen daher Verkehrszählungen starten, um eine mögliche neue Ausrichtung planen zu können. Weil in den anderen Verbandsgemeinden beim Nahverkehrskonzept ÖPNV Rheinland-Pfalz-Nord noch „gravierende Änderungen“ zum Januar und September 2021 anstünden, sei eine Zählung dort jetzt nicht sinnvoll und werde später ergänzt.