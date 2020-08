Militär : Keine Angst vor dem „Trumpeltier“

Extra

Joachim Streit, Landrat vom Eifelkreis Bitburg-Prüm (Freie Wähler), fordert von Bundeskanzlerin Angela Merkel mehr Konsequenz gegen US-Präsident Donald Trump ein. „Deutsche Gelder können nur dann für amerikanische Rüstungsmittel ausgegeben werden, wenn gleichzeitig keine amerikanischen Truppen ohne die Zustimmung der Bundesrepublik ins Ausland verlegt werden“, fordert Streit in einem Brief an die CDU-Politikerin, der unserer Zeitung vorliegt. Streit verweist darauf, dass das deutsche Verteidigungsministerium der amerikanischen Regierung noch die Bestellung von 30 F18-Flugzeugen im Wert von sieben Milliarden Euro angekündigt habe. Streit fordert vom Bund, den Auftrag zu stornieren. Trump wirft er vor, sich von Deutschland abzuwenden. „Der amtierende Präsident geht brachial vor, sei es mit Sanktionen, Strafzöllen oder wie hier: der Nichteinbindung in politische Entscheidungen.“ Den Abzug der F16-Kampfjets aus der Eifel nennt Streit „strategische Unsinnigkeit“ und warnt davor, dass deutsche Zivilbeschäftigte zum „Spielball“ werden. Die Beziehungen der Eifeler zu den US-Truppen lobt Streit im Brief an die Kanzlerin. Das Leben in der Eifel sei mit und von der deutsch-amerikanischen Freundschaft geprägt.