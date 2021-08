INTERVIEW DR. SIGRID MOHNEN : „Alle Niederländer über 12 Jahre sind zum Impfen eingeladen“

Die gebürtige Eifelerin Dr. Sigrid Mohnen ist Projektleiterin des niederländischen Impfprogramms der Hausärzte und hat als Bedarfsplanerin die Versorgung der Hausarztpraxen mit Impfstoffen koordiniert. Foto: Roy Hendrikx/RIVM/Roy Hendrikx

Dockendorf Die Bedarfsplanerin des niederländischen Impfprogramms kommt aus der Eifel. Im Heimaturlaub erklärt sie, wie unsere Nachbarn zur Corona-Impfung stehen.

Die gebürtige Eifelerin Sigrid Mohnen aus Dockendorf (Eifelkreis Bitburg-Prüm) hat als Bedarfsplanerin des niederländischen RIVM, einem Institut mit wichtigen politischen Beratungsfunktionen ähnlich dem deutschen Robert-Koch-Insitut (RKI), die Versorgung der niederländischen Hausärzte mit Covid-19-Impfstoff geplant und umgesetzt. Im Interview mit dem Trierischen Volksfreund während ihres Heimaturlaubs zeigt sich, welche Unterschiede es bei der Hausarztversorgung, der Impfbereitschaft und dem Impfen von Kindern und Jugendlichen in unserem Nachbarland gibt.

Sie haben in den vergangenen Monaten am Impfprogramm der NL mitgearbeitet. Was war Ihre Aufgabe dort?

Info Das RIVM, das niederländische RKI Das RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wurde 1909 gegründet und ist ein nationales Forschungsinstitut mit vier Schwerpunkten: Infektionskrankheiten, Gesundheitsförderung und -versorgung, Gesunde Wohnumgebung, Sicherung von Ernährung und Medikamenten. Beim RIVM arbeiten etwa 1800 Menschen – coronabedingt derzeit einige mehr. In der Covid-19-Pandemie spielt das RIVM eine große Rolle ähnlich der des deutschen Robert-Koch-Instituts (RKI): bei der Beratung der Politik zum Thema Schutzmaßnahmen als auch beim Impfprogramm. Das RIVM informiert Ärzte und Gesundheitspersonal über die Ausführung des Impfprogramms, es organisiert das Aufbewahren, den Transport und die Verteilung von Impfstoffen. Außerdem organisiert es die Registrierung von Impfungen.

DR. SIGRID MOHNEN: Von Dezember 2020 bis Juli 2021 habe ich in Vollzeit am Covid-19-Impfprogramm der Niederlande gearbeitet. Ich war zu Beginn Projektleiterin des Hausarzt-Impfprojekts, und als dies zu groß wurde, habe ich mich spezialisiert auf die Tätigkeit des Bedarfsplanerin.

Unsere Aufgabe war es, die niederländischen Hausärzte mit Informationen, Informationsmaterial und vor allem Impfstoff zu versorgen. Als Bedarfsplaner musste ich die oft kleinen Impfstofflieferungen regional verteilen. Dabei war es wichtig, dass ich einschätzen konnte, wie groß die Zielgruppe der Hausärzte etwa in der Provinz Zeeland ist. Hätte ich die Anzahl der Menschen unterschätzt, wären die Hausärzte in Zeeland mit zu wenig Impfstoff für ihre Patienten ausgestattet gewesen. Hätte ich die Anzahl überschätzt, wäre Impfstoff unnötig lange nicht verwendet worden. Es kam wirklich auf jeden Tag an. Wir haben unter großem Zeitdruck und unter dem Vergrößerungsglas der Öffentlichkeit gearbeitet. Wobei sich die Bedingungen und Lieferungen des Impfstoffes fast täglich geändert haben.

Wie unterscheidet sich das niederländische Impfprogramm vom deutschen? Worauf legen die Niederlande besonderen Wert?

MOHNEN: Das Covid-19 Impfprogramm in den Niederlanden war und ist, wie in allen anderen Ländern auch, eine große logistische Herausforderung. Ein Großteil der Bevölkerung wurde in Impfzentren geimpft und ein kleiner Teil in Hausarztpraxen. Das RIVM (das niederländische RKI, Anm. der Redaktion) lud schriftlich alle Einwohner des Landes ein zur Impfung, das ging streng nach Geburtsjahr. Gesundheitsminister Hugo de Jonge konnte allerdings aufgrund von medizinischen oder gesundheitsversorgungspolitischen Gründen Menschgruppen Vorrang geben. Die Aufgabe des RIVM war es, diese Gruppen zu identifizieren und schnellstmöglich impfen zu lassen.

Der Hausarzt war in vielen Fällen die Schlüsselfigur, um diese Selektion zu machen, und hat auch einen Großteil der Patienten mit Vorrang selbst geimpft.

In den Niederlanden wird viel Wert darauf gelegt, dass die Bürger gut informiert sind und so selbstständig entscheiden können, ob sie sich impfen lassen wollen. Außerdem war es sehr wichtig, dass all der Impfstoff, sobald verfügbar, eingesetzt wurde. Auch der Impfstoff von AstraZeneca, der meiner Meinung nach viel zu schnell und unnötig unbeliebt wurde. Er ist ein sicherer Impfstoff und kann Leben retten und Long-Covid-Folgen vorbeugen. Menschen im Alter von 60 bis 65 Jahren wurden vom Hausarzt mit AstraZeneca-Impfstoff geimpft; bis Juni gab es keine Alternative für diese Zielgruppe. Jede Person, die AstraZeneca akzeptiert hat, hat dazu beigetragen, dass schneller mehr Menschen in der Bevölkerung geimpft wurden.

Welche Aufgaben hat ein Hausarzt in den Niederlanden? Inwiefern ist seine Verantwortung anders als in Deutschland?

MOHNEN: Wenn ich krank bin, bleibe ich einfach zu Hause und warte ab, ein Attest ist nicht nötig. Mit einem kranken Kind geht man in den Niederlanden erst ab dem dritten Tag Fieber zum Hausarzt. Dieses kulturell bedingte andere Versorgungsbedürfnis hat den Vorteil, dass der Hausarzt etwas weniger mit banalen Fragen belastet wird.

Ein großer Unterschied zum deutschen System ist, dass die Fachärzte in den Niederlanden nur im Krankenhaus tätig sind und der Zugang zur Fachmedizin ausschließlich über den Hausarzt organisiert wird. Hinzu kommt, dass in den letzten 20 Jahren das Bestreben war, so wenig Versorgung im Krankenhaus und so viel wie möglich beim Hausarzt und seinem Team stattfinden zu lassen. Für einfache gynäkologische Fragen wie Verhütungsmittelrezepte etwa ist auch der Hausarzt zuständig. Die niederländischen Hausärzte spielen eine wichtige Rolle im Gesundheitssystem und erfahren oft eine hohe Arbeitsbelastung.

In Deutschland gibt es für Kinder unter zwölf Jahren kein Impfangebot, bis 16 Jahre nur mit Zustimmung der Eltern und eines Arztes. Ab 16 ist eine Coronaimpfung empfehlenswert, muss aber über eine stationären Arzt gehandhabt werden. Wie handhaben die Niederlande das?

MOHNEN: In den Niederlanden können sich alle Kinder ab zwölf Jahren impfen lassen in den Impfzentren. Sie haben eine Einladung vom RIVM erhalten. Es ist keine ärztliche Einwilligung erforderlich, und die Kinder und Jugendlichen können ab 16 Jahren selbst entscheiden. Jüngere Kinder tun dies zusammen mit ihren Eltern, wobei es auch Ausnahmen geben kann: Der Wille des Kindes zählt. Die Möglichkeit zum Impfen für 12- bis 17-Jährige gibt es erst seit Juni, und somit haben die Kinder und Jugendlichen, die sich impfen lassen wollten, nun erst höchstens eine Impfung. Die zweite Impfung kann etwas schneller als üblich erhalten werden, sodass so viele Kinder und Jugendliche wie möglich vor Schulbeginn vollständig geimpft sein können. Übrigens sind laut einer Umfrage des RIVM von den Eltern mit Kindern im Alter von zwölf bis 17 Jahren 69 Prozent einverstanden mit einer Impfung ihres Kindes.

Die Impfzentren in Deutschland öffnen inzwischen ohne Terminvergabe, weil die Impfbereitschaft zurückgeht. Wie ist das in den Niederlanden?

MOHNEN: In den Niederlanden war die Impfbereitschaft im November 2020 sehr niedrig mit 50 Prozent. Mittlerweile ist diese stark gestiegen auf 89 Prozent. Ob diese Menschen sich tatsächlich alle (vollständig) impfen lassen, wird sich mit der Zeit zeigen. Alle Einwohner im Alter von zwölf Jahren oder älter sind nun mindestens einmal per Brief eingeladen worden. Einladungen, die zum großen Teil die Funktion hatten, das Impfen mit Vorrang zu gewährleiten, sind nun überfällig. Das ist wohl auch ein Grund für das Impfen ohne Anmeldung, was mittlerweile auch in den Niederlanden in den Impfzentren angeboten wird.

Warum klappt das mit der Impfbereitschaft in den Niederlanden besser als in Deutschland?

MOHNEN: Ist das nicht eine zu schnelle Schlussfolgerung? Es sind im Verhältnis in den Niederlanden mehr Menschen vollständig geimpft als in Deutschland, das hat aber vielleicht mehr mit dem Einsatz des verfügbaren Impfstoffs zu tun als mit der Bereitschaft.

Beim RIVM gibt es eine Forschungsabteilung, die sich mit dem gesundheitsbezogenen Verhalten von Menschen beschäftigt. Also damit, dass etwas zu wissen etwas anderes ist, als dies auch zu tun. Dort wird auch erforscht, inwiefern die Niederländer bereit sind, sich impfen zu lassen. Das hängt stark ab vom Alter und auch von dem Zeitpunkt, an dem man die Menschen fragt.

Sie haben auch geforscht, wie sich das soziale Milieu auf die Gesundheitsversorgung der Menschen auswirkt. Welche drei zentralen Ergebnisse gibt es dazu?

MOHNEN: In meiner Doktorarbeit habe ich herausgefunden, dass der gemeinschaftliche Zusammenhalt in der unmittelbaren Wohnumgebung zusammenhängt mit der (selbstwahrgenommenen) Gesundheit und diese wahrscheinlich fördert. Und dass dies unabhängig ist vom persönlichen Netzwerk oder dem Einkommen. Auffällig waren auch die großen Unterschiede innerhalb einer Stadt. Kurzum, wahrscheinlich sind nicht nur die physischen, sondern auch die sozialen Faktoren der Wohnumgebung wichtig für die Gesundheit eines Menschen.

Wie wirken sich diese Erkenntnisse auf die Impfbereitschaft aus?

MOHNEN: In Stadtteilen mit durchschnittlich niedrigen Einkommen war die Impfbereitschaft niedriger als in anderen. Hier hofft man, dass Impfen ohne Einladung die Impfbereitschaft erhöht.

Welche Auswirkungen wird Corona auf die Gesundheitsvorsorge haben?

MOHNEN: Das RIVM wird in den nächsten Monaten und Jahren noch viel erforschen zum Thema Langzeitauswirkungen von Covid-19, nicht nur auf die Gesundheit, aber auch die Folgen für das Gesundheitssystem.

Welches werden Ihre nächsten Untersuchungsfelder sein?

MOHNEN: In der Covid-19 Pandemie habe ich berufsbezogen viel gelernt, wie zum Beispiel den Umgang mit politisch sensiblen Themen, das Führen von schwierigen Gesprächen etwa mit IT Spezialisten, die mit viel zu wenig Zeit neue Funktionen an den Hausarztcomputersystemen realisieren mussten und das Leiten eines Teams unter Zeitdruck. Nach einem langen Urlaub in der Eifel werde ich wieder meine alten Tätigkeiten beim RIVM fortführen. Covid-19 spielt dabei sicherlich wieder eine Rolle, aber nicht zwangsläufig eine Hauptrolle.

Der Corona-Impfstoff AstraZeneca ist laut Sigrid Mohnen zu schnell zu unbeliebt geworden, obwol er sicher ist und Leben retten kann. Foto: dpa/Victoria Jones

Im Gemeindehaus in Bruinisse in Zeeland gab es am 15. Februar die ersten Impfungen durch einen niederländischen Hausarzt. Der Startschuss erfolgte im Beisein von Gesundheitsminister Hugo de Jonge und Dr. Sigrid Mohnen. In den Impfzentren wurde schon ab Anfang Januar geimpft, die Hausärzte mussten auf AstraZeneca bis Mitte Februar warten. Foto: Claudia van der Meer/ VWS