Wasserleiche gefunden - Polizei sucht in NRW nach Hinweisen

In den Niederlanden ist eine Wasserleiche gefunden worden. Die Polizei konnte die Identität des Mannes bisher nicht klären. Deshalb wendet sie sich mit einer Personenbeschreibung an die Bevölkerung in NRW - möglicherweise stammt der Tote von hier.