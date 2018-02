später lesen Neues Urteil in Dortmund Wegen Mordes Verurteilter wird nach 32 Jahren freigesprochen FOTO: dpa, bt FOTO: dpa, bt Teilen

Nach dem Mord an einem Jungen in Essen wird ein Verdächtiger 30 Jahre lang in der geschlossenen Psychiatrie eingesperrt. Als später ein anderer Mann die Tat gesteht, kommt es zu einem Wiederaufnahmeverfahren. Jetzt sprechen die Richter den Mann frei.