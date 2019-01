Fabian ist vier Jahre alt und hat aus Neugier die 110 gewählt. Seine Mutter hat dann vor Schreck einfach aufgelegt. Fabian hatte deshalb ein so schlechtes Gewissen, dass er sie bat, der Polizei einen Brief zu schreiben.

Die Polizeibehörde in Wesel hat nette Post bekommen - in Auftrag gegeben von einem kleinen Jungen mit furchtbar schlechtem Gewissen.

Der vierjährige Fabian hat Ende Dezember aus einer Telefonzelle in Moers den Notruf 110 gewählt. Seine Mutter war, wie sie sagt, derart erschrocken, als sich jemand meldete, dass sie den Hörer schnell auflegte.

„Fabian weiß, dass man die Polizei nur anruft, wenn man Hilfe benötigt“, schreibt die Mutter in dem Brief an die Beamten in Wesel. Er habe deshalb ein derart schlechtes Gewissen gehabt, dass er sie gebeten habe, den Brief zu schreiben. Fabian selbst hat einen Polizeihubschrauber dazu gezeichnet.

„Für unser Fehlverhalten möchten wir uns in aller Form entschuldigen“, schreibt sie. „Das machen wir sicher nie wieder!“

Die Polizei hat den Brief nun auf Facebook veröffentlicht und schreibt: „Daumen hoch für den kleinen Mann und seine Mutter, die bisher in der Erziehung offensichtlich alles richtig gemacht hat. Sie können wirklich stolz sein.“

Die Mutter reagierte auf Facebook noch einmal auf das Posting: „Ich werde Fabi schnell sagen, dass die Polizei seine Entschuldigung angenommen hat.“

(hsr)