In NRW drohen Gewitter, Hagel, Sturm und Starkregen

In den kommenden Tagen zeigt sich das Wetter in Deutschland von seiner launischen Seite. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes muss am Sonntag im Nordwesten und im Westen mit starker Bewölkung und schauerartigem Regen gerechnet werden. Am Abend und in der Nacht drohen dann Gewitter und Sturm.