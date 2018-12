10 Grad und Nieselregen. Das Wetter am Silvestertag und an Neujahr im Rheinland wird bescheiden. Nachts wird es etwas kühler, im Bergischen Land kann es glatt werden.

Nach dem „Hitzejahr“ 2018 beginnt das neue Jahr am Dienstag in Nordrhein-Westfalen eher trüb und bedeckt. An Silvester zieht leichter Regen durch den Osten des Landes, der im Laufe des Tages aber wieder abklingt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. „Es wird trüb“, sagte ein DWD-Sprecher. Im Rheinland werde es bis zu zehn Grad warm, in der Silvesternacht kühlen sich die Temperaturen im Bergland auf bis zu zwei Grad ab. Gebietsweise könne dichter Nebel durch das Land ziehen. Am Neujahrsmorgen komme dann Wind aus westlicher Richtung dazu. Die Tiefstwerte liegen zwischen drei und sieben Grad Celsius.

Zeitweise starke Windböen tauchen dann am Mittwoch in Westfalen auf, sagte der Meteorologe. Es wird bewölkt und kälter, in der Nacht könnte im Bergland der erste Schnee fallen. „Dort kühlt es sich ab auf bis zu minus zwei Grad“, teilte der Experte mit. Glätte sei möglich.

(siev/dpa)