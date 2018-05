Es wird wieder schön!

Sonne statt Gewitter und 24 statt 12 Grad - mit jedem Tag, den das Wochenende näher rückt, wird auch das Wetter in NRW besser. Trotzdem kann es nachts Bodenfrost geben.

Nach einem stürmischen Start in den Mai geht es wettermäßig bergauf. Schon der Mittwoch wird sonnig und mit 16 bis 19 Grad immerhin nicht mehr ganz so kalt wie die vorherigen Tage. Und die Temperaturen steigen weiter: Am Donnerstag erreichen sie 14 bis 17 Grad, am Freitag 17 bis 20 Grad und am Samstag sogar bis zu 24 Grad. Dazu scheint jeden Tag die Sonne.

Trotzdem können die Nächte frostig sein. Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnen für die Nacht zu Freitag und die Nacht zu Samstag örtlich mit Frost.

Auch die kommende Woche beschert uns voraussichtlich Temperaturen über 20 Grad. Mit etwas Glück könnte also auch der Feiertag Christi Himmelfahrt richtig schön werden. Die Vorhersagen sind allerdings noch nicht belastbar, sagen die Meteorologen.

(lsa)