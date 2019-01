später lesen Wetter in NRW Wetterdienst warnt vor schweren Sturmböen FOTO: ddp FOTO: ddp Teilen

Am Dienstag wird es in NRW stürmisch. Für das gesamte Bundesland gibt es eine Warnmeldung des Deutschen Wetterdienstes. Am Mittwoch kann es auch im Flachland schneien. Von Carola Siedentop