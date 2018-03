Wieder mehr Meisen gezählt

Die jährliche Zählung von Vogelsichtungen im Garten oder am Balkon deutet darauf hin, dass sich mehrere Arten in Rheinland-Pfalz wieder erholt haben. An der bundesweiten Zählaktion „Stunde der Wintervögel“ nahmen in Rheinland-Pfalz mehr als 6000 Vogelfreunde teil. An der Spitze der Sichtungen steht der Haussperling mit einer Zunahme von drei Prozent im Vergleich zum vergangenen Jahr. Etwa doppelt so viele Meldungen wie 2017 gab es für Kohl- und Blaumeise.

(dpa)