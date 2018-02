„Wir sind die einzige Partei, die Verantwortung übernehmen will“

Bundesvorsitzender der Jungen Union

Paul Ziemiak (32) ist Bundeschef der Jungen Union Deutschlands und seit September Abgeordneter des Deutschen Bundestags. Im polnischen Stettin geboren zog er 1988 mit seinen Eltern nach Iserlohn. Dort wurde er 1999 der erste Vorsitzende des neugegründeten Kinder- und Jugendparlaments. Als Landeschef der JU in NRW trat er 2014 in einer Kampfkandidatur um den Bundesvorsitz gegen Benedict Pöttering an und gewann mit 63 Prozent der Stimmen. Im Oktober 2016 wurde Ziemiak im Amt bestätigt.