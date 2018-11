Erstklässler kommt mit Gaspistole in Grundschule

Mit einer Gaspistole im Tornister in ein Erstklässler in seiner Wittener Grundschule erwischt worden. Mitschülern des Sechsjährigen war die Waffe aufgefallen.

Nach den Hinweisen habe eine Lehrerin in den Schulranzen des Sechsjährigen geschaut und die ungeladene Waffe herausgezogen, erklärte die Polizei am Mittwoch. Der Junge habe daraufhin angegeben, nicht genau zu wissen, wie die Luftdruckpistole in seinen Tornister gekommen sei. Ein Polizist stellte die Waffe am Montag sicher. Nun werde ermittelt, wem sie gehöre.

Die Pistole dürfe zwar frei erworben, allerdings nur mit Waffenschein mitgeführt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Beamten appellierten: „Waffen jeglicher Art gehören nicht in falsche Hände - schon gar nicht in den Schulranzen eines „i-Dötzchens“!“

(hsr/dpa)