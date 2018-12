später lesen Baustellen-Absperrung in Witten verschoben Mann fällt in Grube und verletzt sich Teilen

Ein Mann ist in eine Baugrube gefallen, weil Unbekannte absichtlich die Baustellenabsperrung verschoben hatten. Der 31-Jährige stürzte in Witten in das rund anderthalb Meter tiefe Loch.