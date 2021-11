Immobilien : Familienhaus wird zum Luxusgut

Auch wenn immer mehr Wohungen gebaut werden und der Bestand wächst, so ziehen doch auch die Preise fürs Kaufen und Mieten an. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Mainz/Trier Obwohl mehr Wohnungen fertiggestellt werden und Baugenehmigungen Rekordwerte erreichen, steigen die Mieten sowie die Kaufpreise für Immobilien. Eine Analyse.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Schwadorf

Wenn das Finanzministerium, das Statistische Landesamt und die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) die sogenannte „Wohnungsmarktbeobachtung“ für das Land vorstellen, so kommt es bei den zahlreichen Daten, Fakten und Zahlen nicht nur aufs Kleingedruckte an, sondern auch darum, dass die Zahlen fürs gesamte Bundesland noch lange nicht für jede der einzelnen Teilregionen gelten. Ein Blick auf die Details in der Region Trier lohnt sich deshalb.

Beliebter Eifelkreis, verschmähtes Trier: Insgesamt hat sich die Wohnraumversorgung im Land das fünfte Jahr in Folge verbessert. Und das, obwohl die Bevölkerung in Rheinland-Pfalz um 4500 gestiegen ist. So ist die Zahl der Wohungen um 13 700 auf nun 2,13 Millionen gewachsen. Allerdings wuchs im Eifelkreis Bitburg-Prüm die Bevölkerung stärker als der Wohnungsbestand plus 997 Einwohner), wodurch sich auch die Wohnungsdichte je 1000 Einwohner reduzierte. Das heißt, der Wohnungsbau kam dort nicht der Nachfrage hinterher.

Dies ist besonders deshalb bemerkenswert, weil die ISB den größten Zuwachs an Wohnungsbestand je 1000 Einwohner in ganz Rheinland-Pfalz für den Eifelkreis Bitburg-Prüm feststellt (plus 22 Prozent auf nun 534 Wohnungen je 1000 Einwohner). Am stärksten wuchs die Bevölkerung mit plus 1135 Einwohner in Trier-Saarburg, in der Stadt Trier nahm sie um 997 ab.

Auffällig ist auch, dass in den kreisfreien Städten der Wohnraum leicht abnahm, während er auf dem Land angestiegen ist. Dabei verzeichnet gerade die Moselmetropole Trier den stärksten Bevölkerungsrückgang im Land. Hierbei erklärt die Investitions- und Strukturbank in ihrem Report: „Eine mögliche Erklärung hierfür ist, dass mit der Verlagerung von Hochschullehrveranstaltungen in digitale Formate für die Studierenden ein Grund entfallen ist, am Standort der Hochschule zu wohnen.“

Ein Plus bei den Baugenehmigungen: Nach einem Rückgang 2019 ist die Zahl der Baugenemigungen wieder gestiegen. Und zwar bemerkenswert hoch. Nur in den Jahren 2003 und 2016 wurden mehr Baugenehmigungen erteilt. Vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser wurden überdurchschnittlich stark nachgefragt, die laut ISB „durch Effekte der Corona-Pandemie an Attraktivität gewonnen haben“. Folglich sei auch künftig mit hoher Bautätigkeit zu rechnen.

Auffällig im Landesvergleich ist deshalb, dass seit 2015 mehr Mehrfamilienhäuser als Einfamilienhäuser genehmigt werden. Neu ist, dass erstmals seit langem wieder die Zuwächse im Einfamilienhausbau größer waren.

Die Bautätigkeit hält an, liegt jedoch etwas niedriger als im Vorjahr. Fertiggestellt wurden landesweit ebenfalls weniger als im langjährigen Durchschnitt. Der liegt bei 13 000, im vergangenen Jahr wurden allerdings nur 21 100 Wohnungen im Neubau fertiggstellt. Platz zwei bei den meisten fertiggstellten Wohnungen belegt immerhin Trier mit je 6,4 neuen fertiggestellten Wohnungen je 1000 Einwohner. Ein Zeichen für erhöht Bautätigkeit und -Intensität.

Teures Mieten in Trier: Das Wohnen zur Miete ist in ganz Rheinland-Pfalz teurer geworden. Und: Der Anstieg hat sich beschleunigt. So beträgt die Nettokaltmiete neuer Wohnungen im Schnitt 8,04 Euro je Quadratmeter, 6,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2020. Gegenüber 2012 beträgt die Steigerung sogar 38 Prozent. Pro Jahr sind damit im Land die Neuvertragsmieten seit 2012 um 3,5 Prozent gestiegen.

Am teuersten lebt es sich in der Landeshauptstadt Mainz, aber Trier folgt als Universitätsstadt immerhin auf Rang drei nach Speyer. An der Mosel zahlt man im Schnitt 9,56 Euro je Quadratmeter Neubauwohnung. Der Anstieg fällt hier aber mit plus 2,2 Prozent relativ moderat aus. „Ein Zusammenhang mit dem dortigen Bevölkerungsrückgang 2020 kann vermutet werden“, sagt die ISB. Außerdem gelte die Mietpreisbremse, was den Anstieg ebenfalls drückt.

Schaut man in die Landkreise, so zahlt man in Trier-Saarburg mit 7,84 Euro je Quadratmeter am meisten (plus 4,5 Prozent), gefolgt vom Eifelkreis Bitburg-Prüm mit 7,20 Euro (plus 2,9 Prozent). Der Landkreis Bernkastel-Wittlich hat einen durchschnittlichen Mietpreis von 6,73 Euro (plus 5,7 Prozent), der Vukaneifelkreis 6,11 Euro (plus 6,3 Prozent).

Teure Wohnungen in Stadt und Land: Wer selber Eigentum kaufen will, muss nochmals tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 sind folglich die Preise für den Kauf einer Eigentumswohung um zehn Prozent gewachsen. Am teuersten lebt es sich nach Mainz in Trier mit einem Preis bei Eigentumswohnungen von 3762 Euro je Quadratmeter.

Die Preisunterschiede zwischen Stadt und Land sind dabei relativ gering, da Wohnungen auf dem Land typischerweise stadtnah und damit auch teurer sind. In der Vulkaneifel sind die Daten jedoch wegen der geringen Zahl angebotener Objekte sehr schwankend, was etwa zur Foge hat, dass dort der Mittelwert um 61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zunahm. Hier liegt der Durchschnittwert je Quadratmeter in eienr Eigentumswohnung bei 1967 Euro.

Dieser Wert rangiert um ein gutes Drittel niedriger als der regionale Spitzenreiter der Landkreise, Trier-Saarburg: Hier zahlen neue Wohnungsbesitzer 3305 Euro je Quadratmeter (plus 9,2 Prozent gegenüber erstem Halbjahr 2020), im Eifekreis Bitburg-Prüm sind es immerhin 3100 Euro (plus 6,9 Prozent). Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind immerhin noch 2950 Euro (minus 2,5 Prozent) zu zahlen.

Familien müssen weit tiefer in die Tasche greifen: Die Ein- und Zweifamilienhäuser erleben sogar einen regelrechten Preissprung binnen Jahresfrist um im Schnitt plus 16 Prozent – und zwar auf breiter Front in allen kreisfreien Städten und Landkreisen. Im Schnitt wurde in der ersten Jahreshälfte 2021 1928 Euro je Quadratmeter gezahlt. In der Stadt Trier berappt man inzwischen für einen Quadratmeter Wohnfläche im Ein- oder Zweifamilienhaus 2857 Euro (plus 10,9 Prozent). In der Landeshauptstadt Mainz sind es derweil sogar 4504 Euro (plus 9 Prozent).

Demnach muss man auf dem Land in der Region Trier zwar bereits tief, aber nicht so tief wie in der Metropole ins Portmonnaie greifen. Im Landkreis Trier-Saarburg sind es mit 2003 Euro je Quadratmeter Wohnfläche noch am meisten (plus 10,5 Prozent). Dafür liegt der Anstieg im Kreis Bernkastel-Wittlich innerhalb der Region am höchsten: Hier zahlt man mit mittlerweile 1245 Euro zwar am wenigsten, aber immerhin 24,1 Prozent mehr als im ersten Halbjahr des Vorjahres.

Auch die beiden Eifelkreise verzeichnen mit dem pandemiebedingten Trend zum Wohnen auf dem Land große Preissteigerungsraten. In Bitburg-Prüm liegen die Zuwächse schließlich bei 18,5 Prozent auf 1615 Euro, im Vulkaneifelkreis noch bei plus 15,1 Prozent auf nun 1358 Euro.