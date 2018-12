Nach einem Hagelschauer sind in der Nacht auf der Autobahn 1 bei Wuppertal mehrere Autos aufeinander gefahren. Die Polizei spricht von fünf Verletzten, die Autobahn musste fast vier Stunden gesperrt werden.

Zwischen Remscheid-Lennep und Wuppertal-Ronsdorf war die Fahrbahn der Autobahn 1 in Richtung Dortmund am Sonntagfrüh gegen 3 Uhr nach einem Hagelschauer nass und glatt, so dass es zu einem Auffahrunfall kam. Weitere Fahrer konnten nicht mehr bremsen und kollidierten ebenfalls mit den Unfallwagen, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei am Sonntag mitteilte.

Fünf Insassen wurden leicht verletzt, die Autobahnmeisterei sperrte die A1 in dem Streckenabschnitt von 5.30 Uhr bis 9.20 Uhr voll. Der Verkehr staute sich auf zwei Kilometern.

(hsr)