Eine Frau filmt an Weihnachten in Wuppertal einen Einbrecher, der an der Schiebetür eines Supermarktes scheitert. Eine Woche später bricht der Mann in den nächsten Laden ein - und wird geschnappt.