Zehntausende Kraniche ziehen über NRW

Dieser Tage ist ein besonderes Schauspiel am Himmel über NRW zu beobachten: Der große Zug der Kraniche aus den Winterplätzen im Süden zu den Brutgebieten im Norden führt direkt über die Region.

Der Naturschutzbund Nabu berichtete von Wellen von Kranichen am Himmel, die bereits am Sonntag zu beobachten gewesen seien. Hunderte Vogelfreunde hätten ihre Beobachtungen bei naturgucker.de gemeldet. In der Summe seien mehrere Zehntausend Kraniche unterwegs gewesen. "Dabei mieden die Vögel die zentrale Flugroute über Hessen nahezu komplett und flogen stattdessen über NRW, vom Rheinland über Ruhrgebiet und Münsterland", hieß es in einer Nabu-Mitteilung.

Auch am Montag waren den Angaben zufolge noch einmal viele Kraniche über NRW unterwegs. Sie seien am "Lac du Der" in Frankreich gestartet, einem Stausee in der Champagne, der vor allem wegen der durchziehenden und rastenden Kraniche bekannt ist. Dort wurden laut Nabu Sonntagfrüh noch fast 90.000 Kraniche gezählt. Möglicherweise sei das Ende des strengen Frostwetters Auslöser für den Weiterflug gewesen. Vor dem vergangenen Wochenende habe sich zwei Wochen lang nur wenig am Himmel getan.

Die Kraniche verbringen die Wintermonate überwiegend im sonnigen Spanien oder in Frankreich und fliegen in großen, imposanten Schwärmen über NRW zurück zu Brutplätzen in Finnland und Schweden.