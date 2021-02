Coronavirus : Langes Warten auf die ersehnte Spritze

Trier Obwohl sie bereits im Januar einen Termin vereinbart haben, warten mehr als 100 000 über 80-Jährige im Land noch immer auf ihre Impfung.

Bislang haben in Rheinland-Pfalz 180 953 Menschen eine Erstimpfung erhalten, 131 916 davon eine Zweitimpfung. Bis Ende dieser Woche soll es in allen Altenheimen des Landes Zweitimpfungen gegeben haben, sagte Dreyer. Die Impfbereitschaft liege bei Bewohnern bei rund 80 Prozent, bei Mitarbeitern bei gut 70 Prozent. Ab Montag würden auch die über 80-Jährigen, die immobil zu Hause lebten, geimpft, sagt der Ministeriumssprecher.

Das Land will ab Samstag die Online-Anmeldung für die Impfung von Erziehern und Lehrern ermöglichen. 40 000 Erzieher, 6000 Förderschullehrer und 12 000 Grundschullehrer können sich dann registrieren lassen. Diese Berufsgruppen sollen nun früher geschützt werden dürfen als bislang geplant. Ziel sei, in den regionalen Zentren ab 1. März etwa 20 000 Menschen pro Woche zu impfen, sagte Dreyer. Für die Impfungen der Lehrer und Erzieher ist laut Gesundheitsministerium der Impfstoff von AstraZeneca vorgesehen. Dieser darf derzeit nicht an über 65-Jährige verimpft werden. Dadurch stehe mehr des Vakzins des Mainzer Herstellers Biontech zur Verfügung, das derzeit überwiegend an Ältere verimpft wird.