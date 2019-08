Busfahrer in der Region Trier verzweifelt gesucht: Neue Linien in Gefahr?

In der Region Trier fehlt es an Busfahrern. Experten befürchten, dass Linien dadurch ausfallen können. Foto: dpa. Foto: Rainer Neubert

Trier Es gibt zu wenig Busfahrer in der Region. Einige Unternehmen haben Probleme ausreichend Fahrer zu finden, um neue Linien zu bedienen.

Die City Tour Trier GmbH, eine Tochterfirma, des luxemburgischen Busunternehmens Emile Weber, sucht per Anzeige im Internet noch Busfahrer für die Eifel. Das Unternehmen hat die Ausschreibung für einen neuen Stundentakt in der Südeifel ab Dezember gewonnen. Insgesamt sollen dort 75 Mitarbeiter beschäftigt und 42 Busse eingesetzt werden.

Durch die Ausweitung des Nahverkehrs im nördlichen Rheinland-Pfalz sei es noch schwerer, ausreichend Busfahrer zu finden, sagt Guido Borning, Geschäftsführer des Verbandes des Verkehrsgewerbes Rheinland in Koblenz. Viele Unternehmen würden daher Fahrer aus dem Ausland anwerben, sagt Bornig. Doch selbst in Osteuropas sei der Markt an geeigneten Busfahrern mittlerweile leer, so Dennis Dacke von der Gewerkschaft Verdi in Rheinland-Pfalz. Er fordert eine bessere Bezahlung der Busfahrer und dass die Unternehmen wieder selbst ausbilden.