Zwölfjähriger bricht auf zugefrorenem See durch dünne Eisdecke

Beim Spielen auf einem zugefrorenen See in Bonn ist ein Zwölfjähriger am Dienstag durch die dünne Eisdecke eingebrochen. Er wurde von Passanten gerettet und kam ins Krankenhaus.