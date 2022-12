Foodtrend aus dem Internet : „Butter Board“: Die Alternative zur Käseplatte

Butterbrote sind langweilig? Der neuste Foodtrend aus dem Internet sagt etwas anderes. Was genau ein „Butter Board“ ist, wie ihr es selbst zubereiten könnt und warum es sich auch für Weihnachten eignen könnte.

Wird die Käse- oder Wurstplatte bald abgelöst? Ein neuer Trend hat den Klassikern den Kampf angesagt. Das „Butter Board“ oder zu deutsch „Butterbrett“ oder „Butterplatte“ ist genau das, was der Name verspricht: Eine hübsch angerichtete Platte mit Butter anstatt Wurst oder Käse.

Essensvorlieben der Region: Dieses Gericht wird in Rheinland-Pfalz am häufigsten bestellt

Inklusive Preisvergleich : Essensvorlieben der Region: Dieses Gericht wird in Rheinland-Pfalz am häufigsten bestellt

Uber Eats vs. Lieferando in Trier – Wer liefert besser?

Der TV testet : Uber Eats vs. Lieferando in Trier – Wer liefert besser?

Das „Butter Board“ trendet im Internet auf TikTok und Co.

So bereitet ihr ein „Butter Board“ zu

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Die Grundlage bildet, wie der Name schon vermuten lässt: Butter. Die sollte nicht frisch aus dem Kühlschrank kommen, sondern etwas weicher sein. Dann kann man sie besser großzügig auf einem Brett verteilen. Jetzt wird die Butter mit Gewürzen und anderen Zutaten aufgepeppt. Dazu eignet sich alles, was auch in einem Dip gut funktionieren würde wie zum Beispiel Zwiebeln, Knoblauch oder Speck.