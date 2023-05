Gut für Umwelt und Geldbeutel Weniger Lebensmittel verschwenden – so klappt’s

Lebensmittelverschwendung ARCHIV - ILLUSTRATION - Lebensmittel liegen am 04.06.2008 in einer Mülltonne bei Frankfurt am Main. Foto: Frank May/dpa (zu dpa «Lebensmittelverschwendung in Deutschland» vom 17.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Foto: Frank May