TV-Telefonaktion : Diese Tipps zur Geldanlage gibt der Deutsche Fondsverband BVI den TV-Lesern

Wer in Fonds Geld anlegen will, sollte den Zeithorizont auf eine langfristige Spanne legen. Foto: picture alliance / dpa-tmn/Andrea Warnecke

Trier Für Fonds ist man nie zu alt. Und: Verteilen Sie das Risiko Ihrer Geldanlage. Die Berater des deutschen Fondsverbands BVI haben den TV-Leserinnen und -Leser zahlreiche Tipps zur Geldanlage in Krisenzeiten mit auf den Weg gegeben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert, wie sie derzeit ihr Geld am besten anlegen können. Was also tun mit seinem Geld in diesem Jahr? Ist Fondssparen eine sinnvolle Möglichkeit, auch in unsicheren Zeiten Vermögen aufzubauen? Diese und andere Fragen rund ums Thema Geldanlage mit Fonds beantworteten David Krahnenfeld, Thomas Piltz und Frank Schöndorf vom deutschen Fondsverband BVI bei unserer TV-Telefonaktion.

Ich bin 40 Jahre und möchte 200 Euro monatlich in einen Aktienfonds anlegen. Lohnt sich das?

DAVID KRAHNENFELD: Offene Publikumsfonds eignen sich grundsätzlich für jedes Alter. Eine breite Streuung der Anlage ist wichtig, um die Risiken besser zu verteilen. Wer nicht eine größere Summe auf einmal anlegen möchte, kann mit einem Fondssparplan auch monatlich ansparen. Dabei profitiert man aufgrund der schwankenden Kurse vom Cost-Average-Effekt – der Anleger erhält auf längere Sicht die Fondsanteile zu einem guten Durchschnittspreis.

Was ist ein ETF?

KRAHNENFELD: ETF steht für „Exchange Traded Fund“. Das sind an den Börsen gehandelte Investmentfonds, die einen Index nachbilden, wie beispielsweise den deutschen Aktienindex DAX. Die Wertentwicklung von ETFs richtet sich nach dem zugrunde gelegten Index. Bei einem ETF gibt es keine Fondsmanager; die sich um die Auswahl der Wertpapiere kümmern müssen. Ein ETF ist ein „passives“ Produkt. Daher sind ETFs in der Regel auch kostengünstiger als aktive Fonds. Aber der Anleger macht alle Höhen und Tiefen der Wertentwicklung des abgebildeten Index mit. Ein erfahrener Fondsmanager kann dagegen frei handeln, also Wertpapiere kaufen und verkaufen, je nach Marktlage.

Welche Möglichkeiten habe ich mit 80 Jahren in Fonds zu investieren?

KRAHNENFELD: Für Fonds ist man nie zu alt, Ihnen steht grundsätzlich die ganze Fondspalette zur Verfügung. Die konkrete Auswahl hängt von Ihrer Risikoneigung und Ihren Anlagezielen ab. Während Aktienfonds starken Schwankungen unterliegen, sind Mischfonds und Rentenfonds schwankungsärmer. Wenn Sie regelmäßige Auszahlungen möchten, käme ein Entnahmeplan aus einem defensiven Mischfonds mit Kapitalverzehr in Betracht. Die Höhe der Auszahlungen können Sie selbst bestimmen. Einzelheiten sollten Sie mit Ihrem Berater besprechen.

Komme ich jederzeit an mein Geld bei Fonds?

KRAHNENFELD: Generell ja, mit einer Einschränkung bei offenen Immobilienfonds. Hier müssen Anleger eine 24-monatige Mindesthaltedauer sowie eine Kündigungsfrist von zwölf Monaten beachten. Alle anderen Fonds können jederzeit zum aktuellen Rücknahmepreis verkauft werden. Fonds sind jedoch nicht als kurzfristige Anlage gedacht.

Meiner elfjährigen Enkeltochter möchte ich 20.000 Euro schenken, die bis zu ihrem 18. Lebensjahr in Fonds investiert werden sollen. Wie gehe ich vor?

THOMAS PILTZ: Überlegen Sie zunächst, auf wen das Depot angelegt werden soll. Wenn es Ihre Enkeltochter ist, wird dafür die Unterschrift der Erziehungsberechtigten benötigt. Oder Sie eröffnen ein Depot auf Ihren Namen. Bei dem Anlagezeitraum könnte ein ausgewogener oder dynamischer Mischfonds interessant sein. Um nicht die gesamte Summe zu einem ungünstigen Zeitpunkt anzulegen, bietet es sich an, die Einzahlungen auf mehrere Monate zu verteilen. Sie könnten beispielsweise über zehn Monate jeweils 2.000 Euro anlegen.

Ich (Mitte 50) habe etwa 60.000 Euro zur langfristigen Anlage frei. Aktien finde ich gut. Was raten Sie mir, wenn ich mir die Auswahl einzelner Werte nicht zutraue?

PILTZ: Dann sind Aktienfonds genau richtig. Mit Aktienfonds können Sie breit gestreut in viele Aktienunternehmen gleichzeitig investieren. So verteilen Sie das Risiko der Geldanlage und brauchen sich um nichts zu kümmern, denn Fondsmanager treffen die Entscheidungen. Es gibt eine große Auswahl an Aktienfonds Sie können die Wertentwicklung verschiedener Fonds unter www.bvi.de vergleichen – dort finden Sie umfangreiche Statistiken.

Ich bin Rentner, habe 130.000 Euro auf Konten liegen und 80.000 Euro in offenen Immobilienfonds. Meine Bank bietet mir ein Prozent Zins für ein Jahr Festgeld. Gibt es bessere Alternativen? Aktien will ich aber nicht.

PILTZ: Wenn Sie für ein Jahr anlegen wollen, gibt es kaum eine Alternative zum Festgeld. Falls Sie jedoch mittel- bis langfristig anlegen können, kommen Fonds in Betracht. Um nicht einseitig anzulegen, sollten Sie nicht zusätzlich in Immobilienfonds investieren. Möglicherweise sind Rentenfonds mit mittleren Laufzeiten für Sie interessant. Eine breite Streuung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen ist wichtig.

Ich überlege, 30.000 Euro in Fonds anzulegen. Welche Unterschiede gibt es bei den verschiedenen Fondstypen hinsichtlich Ertragsaussicht und Risiko?

FRANK SCHÖNDORF: Aktienfonds wiesen in der Vergangenheit langfristig die höchste Wertsteigerung im Durchschnitt auf, aber die Wertschwankungen sind hier auch am größten. Deshalb sollte der Anlagehorizont möglichst lang sein. Gemischte Fonds haben in der Regel eine geringere Rendite, dafür gibt es auch weniger Schwankungen. Bei offenen Immobilienfonds sind die Wertschwankungen meist äußerst gering. Deren Rendite über zehn Jahre liegt bei etwa zwei bis drei Prozent jährlich.

Anfang 2022 vor dem Ukraine-Krieg habe ich mehrere Fonds gekauft und gegen Jahresende nach Kursrückgängen noch mit Gewinn verkauft. Soll ich jetzt wieder einsteigen?

SCHÖNDORF: Fonds sind als langfristige Anlage gedacht, und nicht zum kurzfristigen Ein- und Aussteigen. Da die Renditeaussichten langfristig gut sind, kann jetzt ein Einstieg dennoch sinnvoll sein. Voraussetzung ist, dass Sie ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben, besser noch länger. Denn je länger der Anlagezeitraum, desto besser sind die Renditechancen.

Wie lässt sich am besten monatlich für die Altersvorsorge der erwachsenen Kinder sparen? Der Zeitrahmen liegt bei etwa 20 bis 30 Jahren.