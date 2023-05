Polizei bestätigt Informationen Tote in Schmelz entdeckt – Frau soll umgebracht worden sein

Exklusiv · Eine Leiche ist am Dienstag in Schmelz in ihrer Wohnung entdeckt worden. Zuvor war die Polizei wegen einer laut schreienden Frau auf der Straße alarmiert worden. Die Ermittler sprechen von einem Tötungsdelikt.

09.05.2023, 18:30 Uhr

Die Polizei ermittelt in Schmelz wegen eines Tötungsdeliktes. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Von Matthias Zimmermann

Eine Tote haben Ermittler in einer Wohnung in Schmelz (Landkreis Saarlouis) entdeckt. Sie gehen mittlerweile davon aus, dass die Frau umgebracht wurde. Entsprechende Informationen der Saarbrücker Zeitung bestätigte Stephan Laßotta, Pressesprecher beim Landespolizeipräsidium in Saarbrücken.