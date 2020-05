Kostenpflichtiger Inhalt: Verstoß gegen Regeln? : 106 Menschen nach Restaurantbesuch in Quarantäne - 107 Corona-Infizierte nach Gottesdienst in Frankfurt

Bethaus einer Baptisten-Gemeinde in Frankfurt am Main. Foto: Boris Roessler/dpa

Leer/Frankfurt Mit den ersten Lockerungen kamen die Befürchtungen vor neuen Infektionsherden. Am Wochenende wurde dann bekannt: Nach einem Restaurantbesuch und einem Gottesdienst haben sich Dutzende Menschen angesteckt. Lag es am laxen Umgang mit den Corona-Regeln?

Von Ira Schaible, Christopher Weckwerth und Christoph Zeiher, dpa

Sicherheitsabstand beim Restaurantbesuch und Desinfektionsspender im Gottesdienst: In der Theorie klingen die Verhaltensregeln nach den Corona-Lockerungen klar und eindeutig.

Doch wie werden sie in der Praxis umgesetzt? Nach zwei Zusammenkünften haben sich in Hessen und Niedersachsen Dutzende Menschen infiziert. Im Kreis Leer nach dem Besuch einer Gaststätte, in Frankfurt am Main nach einem Gottesdienst.

Lesen Sie auch Kurz nach Wiedereröffnung : Inhaber und Gäste eines Restaurants mit Corona infiziert

Nach Angaben von Hessens Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) infizierten sich nach dem Gottesdienst in einer Kirchengemeinde der Baptisten in Frankfurt mindestens 107 Menschen mit dem Coronavirus. Die Menschen lebten ersten Erkenntnissen zufolge in Frankfurt und drei hessischen Landkreisen. Der Gottesdienst war bereits vor rund zwei Wochen.

Die meisten hätten sich nicht bei sondern nach dem Gottesdienst zu Hause angesteckt, sagte Frankfurts Leiter des Gesundheitsamts, René Gottschalk, zu den Fällen in seiner Stadt. „Die weitaus meisten sind nicht sonderlich krank. Nach unserem Kenntnisstand ist auch nur eine Person in einem Krankenhaus.“ Die Einzelfälle würden nachverfolgt. „Wir haben das gut im Griff.“

Wie viele Besucher zu dem Gottesdienst am 10. Mai gekommen waren, war zunächst nicht bekannt. Es seien aber alle Regeln eingehalten worden, hieß es von der Gemeinde. Es habe Desinfektionsmittel gegeben, der vorgeschriebene Abstand sei beachtet worden.

Ebenfalls am Wochenende war bekannt geworden, dass sich in Niedersachsen elf Menschen im Zusammenhang mit dem Besuch eines Restaurants am 15. Mai im Landkreis Leer infiziert hatten. Eine weitere Person aus einem anderen Landkreis habe sich in der Folge angesteckt. Für 106 Menschen wurde bis Sonntagmittag häusliche Quarantäne angeordnet. Die Testergebnisse mehrerer Personen aus dieser Gruppe, die Symptome zeigten, standen dem Landkreis zufolge noch aus.

Der Kreis prüft, ob es in dem Restaurant Verstöße gegen die Corona-Auflagen gab. Einen Zwischenstand teilten die Behörden am Sonntag nicht mit. „Das müssen wir abwarten“, sagte ein Sprecher.

Der Inhaber des betroffenen Restaurants in Moormerland hatte am Samstag gesagt, er wisse nicht, ob sich das Virus beim Eröffnungsabend seines Lokals verbreitet habe. Es sei auch möglich, dass sich die Menschen vor oder nach dem Abend infiziert hätten.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann sah noch am Samstag keine Notwendigkeit, vom Lockerungskurs abzurücken. „Nach ersten Erkenntnissen ist das Infektionsgeschehen nicht auf einen normalen Restaurantbesuch zurückzuführen, stattdessen wurde dort offenbar eine private Party gefeiert“, sagte die SPD-Politikerin. Der Hotel- und Gaststättenverband Niedersachsen forderte den Kreis Leer auf, für Klarheit zu sorgen.

In Berlin sieht man das Infektionsrisiko für Mitarbeiter und Gäste in der Gastronomie derweil mit Sorge. „Darum ist es gut, dass wir am Dienstag im Senat ein Hygienekonzept für die Gastronomie beraten“, sagte Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Samstag auf dpa-Anfrage.

Hinweisschilder stehen vor dem Restaurant „Alte Scheune“ in Moormerland. Foto: Lars-Josef Klemmer/dpa