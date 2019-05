später lesen Passagiermaschine fängt Feuer 13 Tote bei Flugzeug-Unglück auf Moskauer Flughafen Teilen

Twittern

Teilen



Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke in Moskau seit Jahren sind 13 Menschen ums Leben gekommen - in einer brennenden Maschine des Typs Suchoi Superjet-100. Unter den Toten sind auch zwei Kinder, wie das staatliche Ermittlungskomitee in der russischen Hauptstadt am Sonntagabend mitteilte. Von Ulf Mauder und Claudia Thaler, dpa