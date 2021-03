RKI-Fallzahlen : 14.356 Corona-Neuinfektionen - auch Inzidenz steigt an

Berlin Das RKI hat die aktuellen Fallzahlen für Deutschland veröffentlicht. Der negative Trend setzt sich fort: Sowohl die Zahl der Neuinfektionen, als auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt an.

Mit dem Wert von 69,1 steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auch wieder über den Wert von vor genau vier Wochen: Am 11. Februar hatte die Inzidenz noch bei 64,2 gelegen. Die Zahl der neuen Ansteckungen in Deutschland war im Januar und Februar über Wochen deutlich zurückgegangen. Zuletzt stagnierte sie allerdings, was auch an der Verbreitung ansteckenderer Varianten liegen könnte.