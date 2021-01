Auf einem Parkplatz : 19-Jährige tot in Auto gefunden

Polizisten durchsuchen einen Bahndamm in der Nähe des Parkplatzes, auf dem die Frauenleiche in einem Auto gefunden wurde. Foto: Philipp Schulze/dpa

Lüneburg Am frühen Morgen macht die Polizei in Lüneburg eine traurige Entdeckung. In einem Auto liegt der leblose Körper einer jungen Frau.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Polizei hat eine 19-Jährige tot in einem Auto in Niedersachsen gefunden. Nach derzeitigem Stand werde wegen eines Tötungsdelikts ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin in Lüneburg.

Demnach sei die Frau auf einem Parkplatz in Lüneburg am frühen Morgen in einem von ihr genutzten Auto leblos gefunden worden. Sie habe „mehrere Verletzungen“ aufgewiesen, die mutmaßlich zum Tod geführt hätten.

Einzelheiten nannte die Sprecherin nicht. Die Hintergründe würden nun ermittelt, hieß es. Zunächst hatte die „Landeszeitung für die Lüneburger Heide“ berichtet.