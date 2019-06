Kriminalität : In der Eifel fühlen sich auch italienische Mafiosi wohl

Trier Wo es die Mitglieder italienischer Verbrecherorganisationen in Südwestdeutschland hinzieht, zeigen spektakuläre Festnahmen der vergangenen Jahre.

Deutschland sei ein Zentrum der Mafiosi für Geldwäsche und Drogenhandel. Das sagt der bei der europäischen Polizeibehörde Europol zuständige Chef der Abteilung für Wirtschafts- und Eigentumsdelikte. Demnach sind es vor allem die boomende Wirtschaft und die gute Infrastruktur, die die italienischen Verbrecherclans anziehe. „Heute haben wir es mit einer unternehmerisch tätigen Mafia zu tun“, sagt ein Experte des baden-württembergischen Landeskriminalamts. „Und das in allen Bereichen, wo sie glaubt, dass sie Geld waschen kann und auch Gelder auf legalem Weg erwirtschaften kann.“ Das Bundeskriminalamt schätzt die Zahl der in Deutschland lebenden aktiven Mafia-Mitglieder auf rund 600.

Die `Ndrangheta sei die zahlen- und einflussstärkste, heißt es, aber auch die Cosa Nostra und Mafia-Organisationen aus dem Raum Neapel sollen in Deutschland aktiv sein.

Das Mainzer Landeskriminalamt ordnet derzeit 27 in Rheinland-Pfalz lebende Italiener der Mafia zu. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums an den CDU-Landtagsabgeordneten Matthias Lammert hervor. Dabei schränkt Innen-Staatssekretär Randolf Stich ein, dass „nur zu wenigen dieser Personen strafrechtliche Erkenntnisse vorliegen“.

Nach Angaben des Innenministeriums reicht die bloße ­Mitgliedschaft in der Mafia allein noch nicht aus, um die betreffenden Personen auszuweisen. Anders sieht das aus, wenn ihnen Straftaten nachgewiesen werden können. So gab es in der Vergangenheit in Rheinland-Pfalz bereits Strafverfahren gegen Mafiosi wegen Gewalt-, Betrugs- und Drogendelikten sowie wegen Brandstiftung.