Jahres-Höchstwert 35,7 Grad in Rheinland-Pfalz gemessen

Der bundesweit zweithöchste Wert wurde - ebenfalls auf Grundlage vorläufiger Werte - am Montag in Baden-Württemberg gemessen: In Ohlsbach stieg die Temperatur den Angaben zufolge zwischenzeitlich auf 35,6 Grad, wie es hieß. Den dritthöchsten Wert registrierten die Experten wieder in Rheinland-Pfalz: 35,4 Grad waren es demnach in der Stadt Andernach.