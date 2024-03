Kriminalität 65-Jährige bei Zugriff der Polizei in Aachen verletzt

Beim polizeilichen Zugriff am Luisenhospital in Aachen ist eine 65-jährige Frau verletzt worden, die sich stundenlang in einem Raum der Klinik verschanzt hatte. Das berichtete der Aachener Polizeisprecher Andreas Müller am späten Abend vor Ort. Die Frau werde in einem Krankenwagen behandelt.