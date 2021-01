RKI-Zahlen : 7-Tage-Inzidenz erstmals seit Ende Oktober unter 100

Ein Soldat führt in einem Pflege- und Altenheim in Stuttgart einen Corona-Schnelltest durch. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Berlin Die 7-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Nun ist der Wert erstmals seit mehreren Wochen gesunken. Für Lockerungen der Maßnahmen scheint es jedoch zu früh - das politische Ziel ist eine Inzidenz von unter 50.

So wurden in Deutschland binnen einer Woche 98 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an die Gesundheitsämter übermittelt, wie das RKI am Donnerstagmorgen meldete. Damit hat sich die Zahl der innerhalb von 7 Tagen gemeldeten Neuinfektionen seit dem Höchststand kurz vor Weihnachten - die 7-Tage-Inzidenz lag am 22. Dezember bei 197,6 - in etwa halbiert. Das politische Ziel ist eine 7-Tage-Inzidenz von unter 50.