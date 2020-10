RKI appelliert an Bevölkerung : 7595 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

7595 Corona-Neuinfektionen in Deutschland

RKI appelliert an Bevölkerung

Das RKI appelliert weiter an die gesamte Bevölkerung sich für den Infektionsschutz zu engagieren. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin Vor einer Woche meldete das Robert Koch-Institut rund 5000 Corona-Neuinfektionen - nun sind es mehr als 7500. Die jüngsten Vorgaben im Kampf gegen die Pandemie werden sich erst mit einiger Verzögerurng in den Fallzahlen niederschlagen.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7595 neue Corona-Infektionen binnen 24 Stunden gemeldet.

Die Zahl der Neuinfektionen hatte am Samstag zum dritten Mal in Folge einen Rekordwert seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland erreicht. Die jetzigen Werte sind allerdings nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.