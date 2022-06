Bahn : 9-Euro-Ticket-Boom: Debatte über künftige Ticket-Preise

Ausflugsorte können an Pfingsten wegen des 9-Euro-Tickets mit deutlich mehr Besuchern rechnen. Foto: Angelika Warmuth/dpa

Berlin Das 9-Euro-Ticket erfreut sich gleich zum Start äußerster Beliebtheit bei den Kunden. Aber soll es nur bei ein Strohfeuer bleiben? Jetzt wird über ein dauerhaftes Billigticket diskutiert.

Das Pfingstwochenende gilt als erste Bewährungsprobe für das 9-Euro-Ticket. Damit können Inhaber jeweils in den Monaten Juni, Juli und August mit dem öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Zu Beginn der Pfingstferien waren nach Angaben der Deutschen Bahn Regionalzüge insbesondere zu touristischen Zielen sehr stark nachgefragt.

Reisende berichteten am Samstag von teils völlig überfüllten Zügen, es sei auch zu Verspätungen gekommen. Manche Bahnkunden hätten keinen Sitzplatz gefunden, aus einigen Zügen mussten Fahrgäste wieder aussteigen. Auch konnten Reisende mit Fahrrädern mancherorts nicht einsteigen, wie dpa-Reporter berichteten. Auch am Pfingstsonntag seien Regionalzüge entlang touristischer Ziele stark genutzt worden, hieß es bei der Bahn. Die Nachfrage bewege sich auf einem ähnlich hohen Niveau wie am Samstag.