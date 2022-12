Fußball-WM : Abgezockte Niederländer bringen Kritiker zum Schweigen

Al-Rajjan Die Kritik in der Heimat war trotz einer souveränen Gruppenphase groß. Im Achtelfinale gegen die USA zeigt sich die Niederlande nicht nur verbessert, sondern über weite Strecken schon titelreif.

Und der frühere HSV-Profi Rafael van der Vaart meinte nach dem souveränen 3:1 (2:0) der Elftal gegen die USA im WM-Achtelfinale: „Es ist eine Mannschaft, die da auf dem Platz steht. Lasst uns alle mal reden - wir stehen im Viertelfinale.“ Dort könnte es am kommenden Freitag zum Duell mit Argentinien und damit WM-historisch zu einem Fußball-Klassiker kommen.

Die Kritik aus der Heimat hatte im Oranje-Camp in Doha für heiße Tage gesorgt. Obwohl ungeschlagener Gruppensieger nach drei Spielen war man mit dem Spielstil unter Bondscoach Louis van Gaal nicht zufrieden. Im ersten K.o.-Spiel wirkte es zwar nicht spektakulär, dafür über weite Strecken enorm reif. Wie man eben spielt, wenn man Weltmeister werden will. „Für uns ist das schwer zu akzeptieren. Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, aber Holland hatte zwei Momente“, klagte US-Coach Gregg Berghalter.