Konjunktur schwächelt : Abschwung in China schlägt auf deutsche Firmen durch

Abschwung in China schlägt auf deutsche Firmen durch

Nur gut ein Viertel der deutschen Unternehmen glaubt noch daran, im laufenden Jahr ihre Geschäftsziele in China erreichen zu können. Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa.

Peking Der Handelskrieg und hausgemachte Probleme belasten die chinesische Wirtschaft. Die sich abschwächende Konjunktur kriegen auch deutsche Firmen zu spüren. Sie sind pessimistisch wie lange nicht mehr.

Die schwächelnde Wirtschaft in China wirkt sich deutlich auf das Geschäft deutscher Firmen vor Ort aus. „Die Erwartungen der deutschen Unternehmen sind so niedrig wie seit Jahren nicht mehr“, teilte die deutsche Handelskammer (AHK) in Peking anlässlich der Veröffentlichung ihrer jährlichen Mitgliederbefragung zum Geschäftsklima mit.