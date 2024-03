Bundesliga Abstiegskampf statt Europacup: Kovac muss in Wolfsburg gehen

Als Kovac 2022 zum VfL kam, galt er als potenzieller Premier-League-Coach, der zuvor die enorme Entwicklung von Eintracht Frankfurt angeschoben, mit Bayern München das Double gewonnen und den französischen Club AS Monaco in die Champions-League-Qualifikation geführt hatte. Doch was er auch tat in Wolfsburg - es geriet sehr schnell an Grenzen.