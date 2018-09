später lesen Sommer kehrt zurück Ach, wie schön: Mehr als 30 Grad und viel Sonne erwartet FOTO: Roland Weihrauch FOTO: Roland Weihrauch Teilen

Der Herbst geht in die Pause: In dieser Woche soll es in Deutschland wieder hochsommerlich werden. Lediglich Nebelfelder am Morgen in der Nähe von Gewässern deuten noch darauf hin, dass der Sommer eigentlich vorbei ist, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach berichtete. dpa