Wetterwarnung : Achtung, Sturm! - Hier sind Verhaltenstipps für das Extrem-Wetter

Vorsicht: Wie auf diesem Symbolfoto könnte der Sturm am Sonntag viele Bäume entwurzeln. Foto: Friedemann Vetter (ve.), Friedemann Vetter

Trier Die Meteorologen warnen vor einem schweren Sturm in der Nacht zum Montag. Was euch erwartet und Tipps, wie ihr euch auf den Sturm vorbereiten könnt.

Dabei muss laut Wetterexperte Dominik Jung ab Sonntagabend auf den Höhen von Eifel und Hunsrück mit Orkanböen bis zu 130 Stundenkilometern gerechnet werden. Auch in den Niederungen werde es heftig.

Auf den durch die heftigen Regenfälle der vergangenen Tage aufgeweichten Böden könnten Bäume entwurzelt werden, die dann Straßen und Schienen blockieren. Wetterexperte Jung hält es für wahrscheinlich, dass es deshalb am Montagmorgen vielerorts zu stärkeren Behinderungen im Berufsverkehr kommen dürfte. Wer im Freien unterwegs ist, sollte vorsichtig sein. Jung geht davon aus, dass die erst vor kurzem eröffnete Hochmoselbrücke für den LKW-Verkehr gesperrt werden wird.

Auch am Montag und Dienstag muss noch mit heftigen Böen gerechnet werden. Dazu fällt Regen – 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter. Die Flusspegel werden laut Dominik Jung dann erneut ansteigen; nach einem größeren Hochwasser sehe es aber nicht aus. Die regionalen Hilfsorganisationen wurden wegen des bevorstehenden Sturms in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

- Sichern Sie außenstehende Mülltonnen und schließen Sie Gartenmöbel weg. Bringen Sie auch Blumentöpfe und andere bewegliche Gegenstände auf Balkonen und Dachterrassen in Sicherheit.

Kramp-Karrenbauer: Mohring hat Rücktritt in Aussicht gestellt

Kramp-Karrenbauer: Mohring hat Rücktritt in Aussicht gestellt

- Parken Sie Ihren Wagen in der Garage oder mit großem Abstand von Häusern sowie Bäumen. Je höher die gefährlichen Objekte, desto länger sollte der Abstand sein.

- Präventiv können Hausbewohner vor allem das Dach schützen, das einem Sturm viele Angriffsflächen bietet. Ziegel mit Sturmhaken sichern die Dachdeckung vor Windsog, der vor allem an den Rändern und dem Dachfirst auftritt. Auch Kaminabdeckungen, Antennen und Satellitenschüsseln sollten regelmäßig auf ihre Stabilität überprüft werden.

- Während eines Sturmes sollten Sie sich nicht draußen aufhalten, sondern in festen Gebäuden Schutz suchen. Werden Sie im Freien überrascht und können kein Gebäude mehr aufsuchen, so suchen sie möglichst eine Mulde oder einen Graben auf, legen Sie sich mit dem Gesicht erdwärts und schützen Sie Kopf und Nacken mit den Händen.

- Versuchen Sie auf Ihrem Weg in ein Gebäude einen Bogen um Wälder und Freileitungen zu machen. Bevor Sie in die Nähe eines Hauses kommen, kann ein Blick nach oben lebenswichtig sein. Denn häufig lösen sich Dachziegel und werden auf den Boden geschleudert.

- Halten Sie Türen und Fenster geschlossen, damit keine Regenböen Wasser in den Wohnbereich drücken können, bedenken Sie evtl. vorhandene Dachluken.

- Achten Sie darauf, dass in Ihrer Wohnung kein Durchzug entstehen kann, der bei plötzlich zuschlagenden Türen oder Fenstern zu Schäden führt.

- Bei sehr starken Niederschlägen könnte Wasser in die tiefer gelegenen Räume (Keller) eindringen, ggf. sollten Sie elektrische Geräte im Kellerbereich vom Netz nehmen und durch Wasser gefährdete Sachen erhöht lagern. Bei Freisetzung gefährlicher Substanzen, wie z. B. Heizöl, verständigen Sie die Feuerwehr.

- Bei starken Niederschlägen kann die Kanalisation überfordert werden und das Wasser fließt möglicherweise nur langsam ab, so dass Straßen überflutet sein können. Beachten Sie, dass dadurch Schäden in der Straßendecke oder vom Wasserdruck angehobene Kanaldeckel bedeckt sind und somit zu einer Gefahr werden können.

- Werden Sie im Freien (z. B. auf einer Wiese) überrascht, machen Sie sich so klein wie möglich. Gehen Sie in die Hocke auf die Zehenspitzen mit möglichst eng aneinander stehenden Füßen oder suchen Sie Schutz in einem Gebäude.