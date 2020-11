Politik : AfD will junge Frauen mit Geld zum Kinderkriegen motivieren

AfD will junge Frauen mit Geld zum Kinderkriegen motivieren

Berlin Die AfD will erforschen, wie man „junge Frauen dazu bringen kann, mehr Kinder zu bekommen“ – und bringt ein zinsloses, fünfselliges Darlehen ins Gespräch.

Mit einem „Baby-Willkommensdarlehen“ und einem reduzierten Mehrwertsteuersatz für Windeln will die AfD Deutsche zur Familiengründung ermuntern. Seiner Partei sei es ein Anliegen, zu erforschen, „wie man junge Frauen dazu bringen kann, mehr Kinder zu bekommen“, sagte der Bundestagsabgeordnete Martin Reichardt am Dienstag in Berlin.