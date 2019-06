„Symbolischer Cent“ : Aldi verlangt für Obst- und Gemüsebeutel aus Plastik künftig Geld

Essen/Mülheim/Ruhr Der Discounter Aldi schafft die kostenlosen Obst- und Gemüsebeutel aus dünnem Plastik ab. Ab Sommer kostet der „Knotenbeutel“ ein Cent pro Stück.

Wer bei dem Billiganbieter beim Einkauf von Äpfeln, Birnen oder Tomaten nicht auf den sogenannten Knotenbeutel verzichten will, muss dafür vom Sommer an einen Cent pro Stück zahlen, wie das Unternehmen am Dienstag ankündigte. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ darüber berichtet. Bisher bieten die großen Lebensmittelhändler die dünnen Kunststoffbeutel in ihren Obst- und Gemüseabteilungen in der Regel noch kostenlos an.