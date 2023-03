Luftverkehr Am Montag ganztätige Warnstreiks an mehreren Flughäfen

An den Flughäfen in Hannover und Bremen ist laut Verdi davon auszugehen, dass am Streiktag keine Passagierflugzeuge starten oder landen können. In Hannover waren für Montag 35 Abflüge und 34 Ankünfte geplant. Der Ausstand ist von Mitternacht an für 24 Stunden angekündigt. „Für die Fluggäste ist das sehr ärgerlich, aber in Niedersachsen sind noch keine Ferien“, sagte eine Sprecherin des Flughafens. In Bremen waren 20 Abflüge und 19 Ankünfte terminiert.