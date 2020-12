Trauer und Schock : Nach Amokfahrt: Fahrer wird am Mittag Haftrichter vorgeführt - Vater und neun Wochen altes Baby zählen zu Opfern

Foto: TV/Clemens Sarholz

Trier Der mutmaßliche Amokfahrer von Trier soll um die Mittagszeit dem Haftrichter vorgeführt werden. Der 51-Jährige war am Dienstag durch die Trierer Innenstadt gerast und hatte fünf Menschen getötet, darunter ein neuneinhalb Wochen altes Baby und dessen Vater.

Der 51-jährige Tatverdächtige hat die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht. Wie der Leitende Trierer Oberstaatsanwalt Peter Fritzen am Dienstagabend sagte, hat sich der Mann in seiner Vernehmung geäußert. Über Details der Aussage wurde aber zunächst nichts bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den zum Tatzeitpunkt alkoholisierten Mann wegen mehrfachen Mordes. Laut Fritzen gibt es Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung des zuletzt obdachlosen 51-Jährigen. Dies könnte bedeuten, dass der Mann zunächst nicht in Untersuchungshaft kommt, sondern in eine geschlossene Klinik.

Eine Amokfahrt wie in der Trierer Innenstadt lässt sich nach Einschätzung des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz nur schwer verhindern.

„Wenn das Auto zur Mordwaffe wird, dann ist es schwierig zu sagen als Staat, das können wir zu 100 Prozent unterbinden. Nein, das können wir nicht“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in einem Interview im Deutschlandfunk. „Wie wollen Sie etwas verhindern, wenn ein Mensch sich entscheidet, sich ins Auto zu setzen und gezielt Menschen anzugreifen.“

Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der Mann mit einem PS-starken Geländewagen am frühen Dienstagnachmittag gezielt Menschen in der Trierer Fußgängerzone überfahren. Nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) war er in der Innenstadt im Zickzack-Kurs mit seinem Wagen unterwegs. Fünf Menschen starben, darunter ein neun Wochen altes Baby. 14 weitere Menschen wurden verletzt. Rund vier Minuten nach dem ersten Notruf konnten Polizisten den Autofahrer festnehmen.

Bisher ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) kein Bekennerschreiben des Amokfahrers von Trier gefunden worden. Bei der Aufklärung komme es nun auf die Vernehmungen und die Bereitschaft des Tatverdächtigen an, seine Motive offenzulegen, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch im Deutschlandfunk. Vielleicht mache der 51-Jährige Angaben. „Wir hoffen es.“

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach nach der Amokfahrt vom schwärzesten Tag für die Stadt in der Nachkriegsgeschichte.

Am Vormittag um 10.30 Uhr wird am Trierer Wahrzeichen Porta Nigra der Opfer gedacht. Im Trierer Dom beteten bereits am Dienstagabend rund 100 Menschen für die Toten, die Verletzten und ihre Angehörigen.