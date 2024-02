Energie Ampel will Stromsystem der Zukunft bauen

Der Chef des Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz, Stefan Kapferer, sagte, es komme auf die richtigen Standorte für neuen Backup-Kraftwerke an. Die Regionalisierung der Kraftwerke sei ein bedeutender Beitrag, um Systemkosten beim Strompreis in den Griff zu bekommen. Nur so ließen sich Kosten sparen, die durch Netzausbau und Eingriffe in die Erzeugungsleistung von Stromproduzenten entstünden. Diese Kosten werden von den Stromkunden über Netzentgelte finanziert.