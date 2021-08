Krisenstab : An der Ahr nur geringer Anstieg des Pegelstands

An der Ahr nur geringer Anstieg des Pegelstands

Das beschädigte Kurhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Für die Region ist neuer Starkregen vorausgesagt. Foto: Thomas Frey/dpa

Bad Neuenahr-Ahrweiler Für den schwer von der Flutkatastrophe betroffenen Kreis Ahrweiler gibt es eine Wetterwarnung. Aber die Pegel steigen momentan nur leicht an.

An kleineren Flussläufen könne es lokal zu Überschwemmungen kommen, hieß es am Dienstagmittag. „Die Einsatzkräfte vor Ort sind informiert und weitere Einsatzkräfte wurden bereits in Bereitschaft versetzt“, erklärte der Krisenstab.