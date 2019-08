Verbände : Dehoga-Streit: An einigen Stellen köchelt’s im rheinland-pfälzischen Gastroverband weiter

Trier Um den rheinland-pfälzischen Gastroverband scheint endlich Ruhe eingekehrt zu sein. Doch der Eindruck täuscht.

Der Zoff zwischen dem rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga und der Trierer Industrie- und Handelskammer scheint noch nicht vom Tisch zu sein, obwohl seit Wochen öffentlich nichts mehr von den Kontrahenten zu hören ist. Auf Anfrage unserer Zeitung sagte am Dienstag Dehoga-Präsident Gereon Haumann, man wolle sich „in Sachen Dienstaufsichtsbeschwerde derzeit nicht äußern“, da es sich um ein laufendes Verfahren handele. IHK-Sprecher Sebastian Klipp hatte zuvor gesagt, man habe in der Angelegenheit seit zwei Monaten nichts mehr von dem Dehoga gehört.

In einem Schreiben des Dehoga-Anwalts Rolf Bietmann war von möglichen gerichtlichen Schritten die Rede. Parallel dazu hatten die Dehoga-Verantwortlichen nach eigenen Angaben das für die Aufsicht zuständige Mainzer Wirtschaftsministerium gebeten, mögliche Konsequenzen gegen den Trierer IHK-Hauptgeschäftsführer zu prüfen. Die Trierer Kammer-Verantwortlichen gaben sich gelassen. In einem unserer Zeitung vorliegenden Schreiben stellte sich IHK-Präsident Peter Adrian vor seinen in der Kritik stehenden Hauptgeschäftsführer und wies die Vorwürfe zurück. Zudem sei das Mainzer Wirtschaftsministerium für eine Dienstaufsichtsbeschwerde der falsche Adressat, weil das Ministerium zwar die Rechtsaufsicht über die Kammern habe, aber nicht die Fachaufsicht, so Peter Adrian.